سراويل جينز بتصاميم غريبة تغزو الأسواق

لطالما كانت سراويل الجينز تؤمّن الراحة والقدرة على التجول والعمل بحرية لمرتديها، لكن بعض التصاميم الغريبة لهذه السراويل ظهرت مؤخراً في الأسواق، وفقا لموقع 24.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شاركت عارضة الأزياء والمؤلفة والمدونة كريسي تيغن منشوراً على تويتر، تساءلت فيه إذا كانت سراويل الجينز الحالية مناسبة لها.

وكتبت كريسي في تغريدة على تويتر "عندما أتسوق لشراء سراويل الجينز أتساءل عن التصاميم الحالية لهذه السراويل".

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وفي تغريدة أخرى أضافت "ربما تكون أيام الجينز التقليدي قد ولّت، وحان موعد عصر جديد.. الجينز الغريب".

وظهرت في السنوات الأخيرة العديد من تصاميم سراويل الجينز الغريبة، مثل سروال جينز بسحاب خلفي، وجينز بنقوش بلاستيكية، وسروال جينز غير مرئي، ولا يبدو أن هذا الاتجاه سيتلاشى في وقت قريب، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.

ومن بين العلامات التجارية الرائدة في ثورة سراويل الجينز الغريبة، تبرز ماركات لأزياء الشوارع مثل واي/بروجيكت وفيتمينتس، وأسعار سراويل العلامتين التجاريتين مرتفعة، حيث يبلغ متوسط أسعار سراويل واي/بروجيكت نحو 300 دولار، في حين باعت فيتمنتس أحد هذه السراويل مؤخراً بالتعاون مع ليفيز بسعر 1700 دولار.