إتش بي تطلق سلسلة لاب توب جديدة بالأخشاب الطبيعية

كشفت شركة إتش بي النقاب عن سلسلة اللاب توب Envy Wood الجديدة، التي تمتاز بمسند معصم مصنوع من الأخشاب الطبيعية الفاخرة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن مسند المعصم مصنوع من أخشاب الجوز والبتولا الطبيعية بنسبة 100%؛ حيث تضفي هذه الخامة الشعور بالدفء، فضلاً عن أنها قوية ومتينة بدرجة كبيرة.

وتضم سلسلة Envy Wood العديد من الموديلات، سواء كانت أجهزة قابلة للتحويل أو أجهزة لاب توب تقليدية، والتي تعتمد على معالجات إنتل وتتوفر بقياس 13 و17 بوصة، ويأتي الموديل Envy x360 القابل للتحويل بشاشة قياس 13 بوصة وبمعالج AMD أو الموديل 15 بوصة والمتوفر بمعالج إنتل أو معالج AMD.

ولم تفصح الشركة الأمريكية عن المزيد من التفاصيل بشأن الجوانب التقنية لسلسة الأجهزة الجديدة، غير أنها ستكون متاحة بمعالجات الجيل التالي من معالجات إنتل Core أو معالجات Ryzen من الجيل الثاني من شركة AMD.

وأعلنت شركة إتش بي عن طرح أجهزة اللاب توب الجديدة في الأسواق العالمية خلال فصل الخريف المقبل، إلا أنها لم تفصح عن أية بيانات بشأن الأسعار.