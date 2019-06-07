الكرملين: يجري العمل لترتيب زيارة بوتين إلى السعودية والتاريخ لم يحدد بعد

بطرسبورغ- سبوتنيك. وقال دميتري بيسكوف، للصحفيين، إن "الزيارة يجري التحضير لها، وبمجرد معرفة التواريخ سنبلغ بذلك". وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

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