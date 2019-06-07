وصرح وزير الطاقة السعودي في جلسة تناقش قضايا الطاقة خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن أعضاء أوبك سيستمرون في مناقشة مستويات الإنتاج التنافسية داخل الحلف بعد يونيو/حزيران حتى قبل الاجتماع المقبل. وأضاف الفالح: مرتاحون في المملكة لكميات النفط الذي ننتجه.

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كانت هذه تفاصيل خبر الفالح: بإمكان السعودية إنتاج 12 مليون برميل نفط يوميا لكن ذلك سيدمر السوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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