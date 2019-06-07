شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن تدمير طائرة تركية مُسيّرة ثانية فى أقل من 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير المكتب الإعلامى للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي،اليوم الجمعة، أن القوات الجوية دمرت طائرة تركية مسيّرة، بعد غارة جوية على القسم العسكرى فى قاعدة مطار معيتيقة، بالعاصمة طرابلس.

وأوضح العبيدي، لقناة "العربية" الإخبارية، أن هذه ثانى مرة ينجح فيها سلاح الجو الليبى فى تدمير وإسقاط طائرات درون تركية الصنع فى أقل من يوم، حيث قصف فجر الخميس طائرة تركية مسيّرة فى مطار معيتيقة، بعد أن نفذت العديد من الغارات على مواقع عسكرية ومدنية.

ويتهم الجيش الوطنى الليبى أنقرة، بإرسال الأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك الضباط، لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، والإشراف على تدريبهم.