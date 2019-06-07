إعلام سعودي: "استيلاء" الحوثيين على مناطق سعودية "أخبار مفبركة"

الرياض/ الخليج 365-

وصفت فضائية "العربية" السعودية، حديث الحوثيين بشأن "الاستيلاء" على مناطق جنوبي السعودية بأنها "أخبار مفبركة".

والأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي السيطرة على 20 موقعا عسكريا للجيش السعودي في نجران، جنوبي المملكة، دون تعليق من الرياض أو التحالف العربي الذي تقوده باليمن، حول ما ذكره الحوثيون.

وقالت "العربية" في تقرير عبر موقعها الإلكتروني الجمعة: "مرة جديدة تبث ميليشيات الحوثي أخبارا مفبركة، فقد نشرت فيديو على مواقع التواصل، زعمت أنه لقصف الحوثيين واستيلائهم على مناطق في الخوبة، جنوبي السعودية".

وأضافت: "ووضع على الفيديو المنشور صوت يستنجد بالسلطات السعودية، ويدّعي أن الحوثيين سيطروا على مناطق هناك".

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واستدركت "إلا أن "الفبركة" سرعان ما اكتشفت، ليتبين من بحث سريع على يوتيوب، ومقارنة بسيطة، أن الفيديو قديم، ويعود لأعمال شغب حصلت في إحدى البلدان العربية عام 2014".

ووفق وكالة "سبأ"، في نسختها الخاضعة للحوثيين، قال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، الأربعاء إنهم أحكموا السيطرة على أكثر من 20 موقعا عسكريا في محور نجران (محاذية لليمن)".

ويشهد اليمن، منذ مارس/ آذار 2015، حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.

وخلفت الحرب أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

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