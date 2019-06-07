الخليج: لا مخرج من الأزمة في السودان إلا بالحوار

أكدت صحيفة "الخليج" أن العودة إلى المسار السياسي هو الطريق الأفضل والأنجع لإعادة الاستقرار المفقود في السودان اليوم، وماعداه لن يكون سوى مغامرة تدخل البلاد مرحلة الفوضى العارمة، التي دخلت فيها دول عربية ضربتها موجة ما عُرفت بـ"موجة الربيع العربي" قبل سنوات؛ حيث لا تزال تدفع الضريبة من أمنها واستقرارها ووحدتها حتى اليوم.

وأضافت الصحيفة تحت عنوان " الحوار طريق السودان للمستقبل ": القلق الذي تبديه أطراف عربية وإقليمية ودولية حول الأوضاع في السودان، خاصة بعد التطورات الأخيرة، يعد مؤشراً على خطورة ما يجري في بلد كان الكثير من المراقبين يرون أنه تمكن من الخروج من عنق الزجاجة، خاصة بعد أن أظهر الجميع حرصاً على تغليب الحوار، الذي كاد أن يحقق المرجو منه؛ لكن الأحداث المؤسفة التي أسفرت عن مقتل العشرات، أدت إلى توقف الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية التغيير، وفتح الباب واسعاً؛ لدخول المزيد من عوامل الانسداد في الحل السياسي، ووضع السودان في مفرق طرق يهدد دخوله في مرحلة من التشظي لا يرضى بها أحد".

وأضافت "من هذا المنطلق، ومن باب الحرص على حاضر السودان ومستقبله، ناشدت دولة الإمارات العربية المتحدة الأطراف السياسية فيه، بضرورة تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البنّاء، بما يحفظ أمنه واستقراره، ويصون مكتسباته ومقدراته، ويضمن وحدته، مشددة في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي على أهمية استئناف الحوار بين القوى المختلفة؛ لتحقيق آمال وتطلعات السودان، كما جددت موقفها الثابت، الداعم لكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره، ويعود عليه بالخير، وأن يتمكن الجميع من تجاوز الظروف التي تمر بها بلادهم سريعاً".

وقالت "الخليج": تدرك الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد المحتقن في البلاد اليوم، أنه لا مخرج من الأزمة التي تلت مرحلة التخلص من النظام القديم، سوى الحوار ووضع مصلحة السودان فوق المصالح الحزبية والحسابات السياسية الضيقة، وعدم السماح بدخول البلاد في أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا تنتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار، التي تصب مزيداً من الزيت على نار الأزمة؛ لتبقى الفتنة قائمة.

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