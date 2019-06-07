ترحيل مصري من الكويت "تحرش بزوجة لبناني"

اتهم وافد لبناني، في بلاغ تقدم به للسلطات الأمنية بدولة الكويت، بائعًا يحمل الجنسية المصرية، بالتحرش بزوجته أثناء تسوقها.
وبحسب جريدة القبس الكويتية، فإن البائع تعمد التحرش سيدة داخل المحل وأسمعها عبارات غزل قبل أن يهم بمسك يدها وسحبها إلا أن الفتاة صرخت.
وانتقل رجال الأمن للمحل وألقوا القبض على البائع الذي اعترف بمسكه يد الفتاة وراجعت قوات الأمن كاميرات المراقبة وتأكدوا من صحة البلاغ، وعليه أصدرت وزارة الداخلية قرار بترحيل الوافد المصري.
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