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سوريا وأوسيتيا الجنوبية تبحثان تبادل البعثات الدبلوماسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة أوسيتيا الجنوبية لدى روسيا أن وفد الجمهورية إلى منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى بحث مع الوفد السورى تبادل البعثات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت السفارة فى بيان لها، اليوم الخميس "جرى على هامش المنتدى لقاء بين وفدى أوسيتيا الجنوبية وسوريا، بحثت خلاله مسألة إقامة مؤسسات قنصلية أو بعثات دبلوماسية فى تسخينفال ودمشق".

وبحث الوفدان كذلك مسائل التعاون التجارى – الاقتصادى والثقافى بين البلدين، بما فى ذلك إقامة مراكز للمعارض ستعرض فيها المنتجات السورية والأوسيتية الجنوبية فى تسخينفال ودمشق.

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وأضافت السفارة أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورى سامر الخليل دعا رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولى بيبيلوف إلى دمشق لحضور المعرض الذى سيقام هناك يوم 28 أغسطس المقبل.

يذكر أن أوسيتيا الجنوبية أعلنت استقلالها عن جورجيا عام 2008 فى أعقاب الحرب التى شنتها القيادة الجورجية عليها في 8 أغسطس 2008. واعترفت روسيا وعدة دول أخرى باستقلال الجمهورية. أما سوريا، فاعترفت باستقلال أوسيتيا الجنوبية يوم 29 مايو عام 2018.

 

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