فرنسا تدعو لاستئناف الحوار بين الأطراف السودانية

دعت فرنسا، الخميس، إلى "استئناف الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة بهدف التوصل سريعا إلى اتفاق جامع حول المؤسسات الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية".

وأكدت المتحدثة أنييس فون در مول "عزم باريس على مواصلة تحركها" لدى الاتحاد الأفريقي والفرقاء الإقليميين لإنجاح مرحلة انتقالية سلمية".

وأعربت فرنسا عن أسفها لسقوط "عدد من الضحايا جراء أحداث العنف التي شهدتها الخرطوم خلال الأيام الماضية.

وتفاقمت الأوضاع في السودان هذا الأسبوع بعد أعمال عنف صاحبت عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة السودانية، لتنظيف بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل بمنطقة كولومبيا.

وشكّل النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود، الإثنين، لجنة للتحقيق في هذه الأحداث، كما كشف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان عن ملابسات العملية الأمنية بمنطقة كولومبيا التي استهدفت بؤرة "خطرة".

وأعرب المجلس، في بيان، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الخرطوم، جراء محاولة بعض المطلوبين أمنياً اختراق الاعتصام عند مقر القيادة.

وأكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه ستتم الدعوة لانتخابات عامة في فترة لا تتجاوز 9 أشهر، وهو ما رفضته المعارضة وهددت بالعصيان المدني.

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