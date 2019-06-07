بالصور.. "هاواوي" تكشف عن نظام التشغيل الجديد الخاص بها

كشفت شركة هواوي Huawei سابقًا عملها على نظام تشغيل جديد بديل لنظام الأندرويد، معلنة إطلاقه في الخريف المقبل، وذلك بعد وضع الشركة على القائمة السوداء للكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية لأسباب أمنية، وهو ما يمنع الشركة من الحصول على قطع الغيار والمكونات والبرامج الأمريكية بدون ترخيص حكومي.

واليوم ظهرت صور جديدة لنظام التشغيل القادم من هواوي، وهو التي قدمت به براءات اختراع في أوروبا باسم Ark OS وHuawei Ark Os، Ark وHuawei Ark.

وذكرت WinFuture أن هواوي Huawei قدمت في مارس الماضي لمكتب براءات الاختراع الألماني واجهة الهاتف الذكي الجديد، والتي أمكن تسريب لقطات الشاشة منها.

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وتعرض لقطات الشاشة تطبيقات الأندرويد ومن غير الواضح ما إذا كانت الصور خاصة بنظام التشغيل الجديد من هواوي Huawei بدعم الأندرويد أم أنها واجهة نظام هواوي الخاص القائم على الأندرويد.

وعلى الرغم من أن الهواتف التي تعمل بنظام Ark OS ستدعم تطبيقات الأندرويد، إلا أنها لن تطلق مع متجر جوجل بلاي أو تطبيقات جوجل بدون ترخيص خدمات Google Play.

وتظهر في إحدى لقطات الشاشة "مجموعة الأندرويد الأخضر" وهي مجموعة مكونة من هواوي Huawei وشركات صينية أخرى مثل Tencent وAlibaba، وتم إنشاؤها لتطوير معايير لجودة وتصميم التطبيقات التي تم إنشاؤها لأجهزة الأندرويد.