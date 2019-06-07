شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول روسى: الفالح أكد اهتمام السعودية بالاستثمار فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المدير العام للصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف بأن وزير الطاقة السعودى خالد الفالح أكد اهتمام السعودية وشركة "أرامكو" بالاستثمار فى روسيا. وقال دميترييف فى أعقاب لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع المستثمرين الأجانب فى إطار منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى إن "السيد الفالح أشار خلال اللقاء إلى أن السعودية و"أرامكو" تخططان للاستثمار فى روسيا وأكد اهتمامه بأن تكون شركات روسية شركاء لـ "أرامكو" والسعودية". وكشف دميترييف كذلك أن خالد الفالح قال خلال الاجتماع المذكور إن صفقة "أوبك+" حول تخفيض الإنتاج كانت إيجابية بالنسبة للاقتصاد الروسى والسعودى والعالمى. Advertisements وفى سياق متصل، سيعقد وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، مباحثات مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك مساء الخميس على هامش منتدى بطرسبورج. وأكد نوفاك للصحفيين أنه يخطط لمناقشة مشاركة السعودية في المشاريع المتعلقة بالغاز المسال في روسيا.

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