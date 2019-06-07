وقالت شرطة دبي عبر جسابها بموقع "تويتر"، أن الحافلة التابعة لشركة عمانية كانت تقل 31 راكبا من جنسيات مختلفة، وأن الحادث أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص.
وأضافت شرطة دبي، أن المصابين نقلوا إلى المستشفى. مشيرة إلى أنها تحقق في الحادث للوقوف على ملابساته، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.
ووصف القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، "الحادث بالمفجع المأساوي الذي أدى لوفاة أناس أبرياء".
ودعا المري يدعو السائقين للانتباه أثناء القيادة، مضيفا: "أحيانا يؤدي خطأ بسيط أو إهمال أثناء قيادة المركبة الى عواقب وخيمة كما حدث مساء اليوم، وأدى لوفاة ١٧ شخصا من جنسيات مختلفة".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 17 شخصا في دبي جراء اصطدام حافلة بلوحة إرشادية على إحدى الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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