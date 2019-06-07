شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت حملة الانتخابات الرئاسية فى موريتانيا، بدءا من منتصف ليلة الجمعة، بمشاركة 6 مرشحين للرئاسة، وستستمر الحملة 15 يوما. وذكرت وسائل الإعلام الموريتانية أن اللافت في هذه الحملة الانتخابية أن نصف المرشحين الـ6 قرروا افتتاحها خارج العاصمة نواكشوط، التي تشكل وحدها قرابة ربع ناخبي البلد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية فى موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.