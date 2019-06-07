شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يدعو إلى عدم التدخل فى شئون السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الاتحاد الأوروبى عن تأييده لدعوة الاتحاد الإفريقى لتفادى أى تدخل خارجى فى شؤون السودان. وجاء فى بيان لمفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، أمس الخميس، أن "طلب الاتحاد الإفريقى بتجنب تدخل القوى الخارجية فى عملية التسوية للأزمة يجب تلبيته فورا". كما أيد الاتحاد الأوروبى الدعوة إلى "وقف العنف فورا وإجراء تحقيق ذى مصداقية" فى أحداث الأيام الأخيرة.

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