شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى يشن ضربة عسكرية على مطار معيتيقة بطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الوطنى الليبى إن القوات شنت اليوم الخميس ضربة جوية على معيتيقة في طرابلس. وأفادت شعبة الإعلام الحربي بأن الجيش الوطنى الليبى هاجم القسم العسكري من المطار اليوم الخميس ودمر "طائرة تركية مسيرة". ولم تتوفر معلومات أخرى على الفور. وقال الجيش الوطني الليبي إن ضربة مماثلة وقعت الليلة الماضية لكن حركة الملاحة الجوية لم تتأثر. Advertisements

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