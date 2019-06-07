شكرا لقرائتكم خبر عن داعش تعلن مسؤوليتها عن تفجير استهدف الجيش الوطنى الليبى بدرنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تنظيم داعش الإرهابى، اليوم الخميس عبر صحيفة النبأ التابعة له مسؤوليته عن تفجير سيارتين ملغومتين استهدف وحدة عسكرية تابعة للجيش الوطنى الليبى فى درنة هذا الأسبوع. وقال مصدر طبى وسكان لرويترز إن 18 شخصا على الأقل أصيبوا فى الانفجارين اللذين وقعا فى المدينة الساحلية الواقعة بشرق ليبيا.

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