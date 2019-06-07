الإمارات والسعودية: الهجمات على السفن عملية "معقدة" ودولة تقف وراء ذلك

وبحسب رويترز، لم تذكر الإمارات العربية المتحدة والنرويج والمملكة العربية السعودية، في وثيقة بخصوص إحاطة قدمتها الدول الثلاث إلى الأمم المتحدة، من الذي يعتقد أنه وراء الهجمات ولم يذكرا إيران، التي تتهمها الولايات المتحدة بأنها مسؤولة مباشرة.
وتعرضت 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، في 12 مايو/ أيار الجاري، وأكدت أن السفن، التي أصيبت بالضرر السفن الأربع هي، "المرزوقة"، و"أندريا فيكتوري"، و"أمجاد" و"اي ميشيل"، فيما لم تسجل أية إصابات بشرية، ولا تسرب نفطي.
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