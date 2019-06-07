رئيس الدولة الجزائري يؤكد استمراره في منصبه حتى تنظيم انتخابات رئاسية لاحقة

الجزائر — سبوتنيك. وقال بن صالح في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، إن "الدستور يقر بأن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين عليه تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد المطلوبين، من أجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد".

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واعتبر بن صالح، أن "هذه الوضعية تلزمه على الاستمرار في تحمل مسؤولية كرئيس للدولة لحين انتخاب رئيس الجمهورية. وإنني لعلى يقين مستقر بعظم هذه المسؤولية"، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري أقر أيضا بأنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة من جديد واستكمال المسار الانتخابي إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".

وتأتي تصريحات بن صالح عقب جدل سياسي إثر قرار المجلس الدستوري، تمديد عهدة بن صالح على رأس الدولة لحين تنظيم انتخابات رئاسية مقبلة، وتسليم العهدة الرئاسية لرئيس منتخب متى نظمت الانتخابات.

وأكد بن صالح، أن "المجلس الدستوري أعلن عن عدم توفر الشروط المطلوبة في ملفي الترشح المودعين لديه في إطار الانتخابات الرئاسية للرابع من شهر يوليو المقبل. وقد صرح على ضوء ذلك باستحالة تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد المذكور وبضرورة إعادة تنظيمها من جديد".

وفي حزيران /يونيو الماضي، كان المجلس الدستوري" محكمة دستورية" قد أصدر قرارا يقضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع يوليو المقبل، وتمديد عهدة بن صالح التي يفترض أن تنتهي في التاسع من تموز/ يوليو المقبل.

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وجدد بن صالح طلبه إلى تنظيم انتخابات رئاسية وقال "يبقى يقيني راسخا من أن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا هو وحده الذي يتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين لإطلاق هذه الإصلاحات والمساهمة في رفع التحديات التي تواجه أمتنا، من هنا أستمد قناعتي بأن الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية في آجال مقبول، دونما إضاعة للوقت، هي السبيل الأنجح والأوحد سياسيا والأكثر عقلانية".

ودعا بن صالح الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى حوار شامل يستهدف التفاهم والتوافق على هيئة مستقلة تشرف علي الانتخابات، قائلا، إن "الحوار الشامل وصولا إلى المشاركة في رسم معالم طريق المسار التوافقي، الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال"، مجددا دعوته "لمناقشة كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتوصل من ثم إلى وضع معالم خارطة طريق مهمتها المساعدة على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جو من التوافق والسكينة والانسجام".

وأكد رئيس الدولة في الجزائر، أن "الوقت مناسب للبحث عن صيغ الحلول التوافقية الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وفي أجواء شفافة حشد القوى الوطنية لبناء توافق واسع حول كافة القضايا المتعلقة بالجانب التشريعي والتنظيمي والهيكلي، وكذا ميكانزمات الرقابة والإشراف على الانتخابات".

وأعلنت الرئاسة الجزائرية يوم الخميس، عن بدء مشاورات لاختيار شخصية وطنية تتولى رئاسة الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات.

وأكد البيان أن هذه الشخصية تتولى التنسيق "من أجل التحضير لمشروع قانون يتضمن ضمانات كاملة وجدية للمترشحين".

وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها السلطة في الجزائر استبعاد وزارة الداخلية من تنظيم الانتخابات، وإسناد ذلك إلى هيئة مستقلة بعدما كان الدستور الجزائري يمنح للهيئة صلاحية المراقبة فقط.