شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات الهجوم على سفن بالفجيرة ترجح تورط دولة وليس جهة معزولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت الإمارات والسعودية والنرويج أعضاء مجلس الأمن الدولى بالنتائج الأولية للتحقيقات فى الهجمات التى استهدفت سفن تجارية قبالة سواحل الفجيرة، بحسب ما ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى نبأ عاجل منذ قليل. ورجحت نتائج التحقيقات الأولية استخدام ألغام بحرية فى العملية، موضحة أن إحدى الدول هى التى خططت للعملية، وليس جهة معزولة. Advertisements وأشارت إلى أن تكون الهجمات جزءا من عملية معقدة ومنسقة قامت بها جهة ذات إمكانيات واسعة، موضحة أن تكون الألغام قد تم زرعها من قبل غواصين استخدموا زوارق سريعة للاقتراب من السفن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحقيقات الهجوم على سفن بالفجيرة ترجح تورط دولة وليس جهة معزولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.