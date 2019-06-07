شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: سنتدخل إذا استخدم الأسد الأسلحة الكيميائية فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن واشنطن ستتدخل حال أقدمت الحكومة السورية على استخدام سلاح كيماوى فى إدلب.

وشدد المتحدث باسم البنتاجون ، فى تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية ، مساء اليوم الخميس ، على أن القوات الأمريكية باقية فى قاعدة التنف ولن تغادرها.

Advertisements

وكان الرئيس دونالد ترامب قد حث كلا من روسيا وسوريا وإيران على إنهاء القصف المكثف لمحافظة إدلب ووقف القتل العشوائى للمدنيين.