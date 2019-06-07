شباب عرعر يطالبون أمانة الحدود الشمالية بإنشاء ملاعب كرة القدم

صحيفة الخليج الإلكترونية

طالب عدد من شباب عرعر الرياضي أمانة منطقة الحدود الشمالية بملاعب مجهزة تخدم هذه الفئة الغالية من المجتمع أسوة بمحافظات المنطقة ، والتي وفرت بلديات الأمانة لها ملاعب كبيرة ومجهزة بتجهيزات تتناسب مع المناسبات الرياضية، إلا أن تلك المطالبات والمناشدات عبر مواقع التواصل الإجتماعي باءت بالفشل وتم تجاهلها ولم تجد أي رد من الأمانة.

وفي تصريح ل”صحيفة الخليج الإلكترونية” قال الصحفي عبدالعزيز السلطاني أنهم واجهوا صعوبات كبيرة في إقامة الدوريات في مدينة عرعر بسبب التكاليف العالية للملاعب الاستثمارية ، مما أجبر الرابطة في إقامة بطولة شهداء الواجب مؤخراً في ملعب جامعة الشمالية وبمساعدة من لجنة التنمية وبجهود ذاتية من الرابطة .

واختتم السلطاني مطالبًا أمانة المنطقة بالالتفات لفئة الشباب الرياضي لما للرياضة من فوائد صحية واجتماعية تعود على المجتمع بشكل إيجابي وتشغل وقت فراغ الشباب بفوائد كثيرة ، ولحاجة المدينة لملاعب مجهزة تخدم هذه الفئة العريضة من الشباب.

واتضح بأن الملاعب المستثمرة في عرعر تعود بالأصل ملكية الأراضي لأمانة منطقة الحدود الشمالية ، وتمنى شباب عرعر أن يكون لها الحظ الأوفر منها.