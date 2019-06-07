وفاة الشيخ سلطان بن خليل بن قرمله إثر نوبه قلبيه

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – محياالمطيري: انتقل إلى رحمة الله الشيخ سلطان بن خليل بن قرمله إثر نوبة قلبية في جنوب إفريقيا . وقد كان ضابط برتبة لواء ومن ثم أمير فوج ١٤بالحرس الوطني وبعد تقاعده عين إبنه الشيخ خالد بن سلطان بن خليل بن قرمله أميرا للفوج .. ويعتبر أحد أكبر مشايخ قبيلة قحطان. صحيفة الخليج الإلكترونية تتقدم بالتعازي للقيادة ولأسرته ولقبيلة قحطان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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