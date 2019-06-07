صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – عامر العمري – محافظة وادي الفرع: تحت شعار ( العيد يجمعنا) محافظة وادي الفرع تحتفل بعيد الفطر المبارك لعام 1440 هجري برعاية محافظ محافظة وادي الفرع الأستاذ عايض بن سعيد آل مشيط وذلك بمقر المحافظة وبحضور رئيس بلدية محافظة وادي الفرع الدكتور محمد مبارك السهلي وعدد من مدراء الإدارات الحكومية ومشائخ القبائل وأعيان وأهالي المحافظة

حيث بدء الحفل بالقرآن الكريم بعد ذلك كلمة رئيس بلدية محافظة وادي الفرع الدكتور محمد مبارك السهلي حيث قال من ارض الولاء من ارض الإنتماء محافظة وادي الفرع ارفع اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود يحفظه الله وسمو أمير منطقة المدينه المنوره الأمير فيصل بن سلمان آل سعود يحفظه الله بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعلى الأمه الإسلاميه باليمن والخير والبركات وأضاف الدكتور محمد السهلي كل عام وأنتم بخير وأهلاً ومرحباً بكم في إحتفالية المعايده السنويه لمحافظة وادي الفرع التي نالت رعاية القياده وأصبحت في مقدمة الرياده بنهضه عامله وتنميه خالده إن هذا العيد السعيد يأتي لنتلاقى وتتلاقى قلوبنا بالمحبه وتتصافح ايدينا بالتسامح ولنجعل حب محافظتنا غايتنا وتطويرها ورقيها مقصدنا واختتم كلمته قائلاً. أحب أن اشكر راعي هذا الإحتفال محافظ محافظة وادي الفرع الأستاذ عايض بن سعيد آل مشيط على جهوده المبذوله في إنجاح وإقامة هذا الحفل البهيج كما أقدم الشكر الجزيل للجنه المنظمه لهذا الإحتفال والشكر موصول لكل من ساهم وشارك من الإدارات الحكوميه والشركات والمؤسسات و رجال الأعمال ومشائخ وأعيان وأهالي محافظة وادي الفرع في سبيل إنجاح هذا الإحتفال. كما أقدم شكري وتقديري للراعي الإعلامي المتميز إعلام محافظة وادي الفرع على جهودهم التي تذكر فتشكر. بعد ذلك شاهد الحضور فلم مرئي مقدم من إعلام محافظة وادي الفرع يتحدث عن تاريخ محافظة وادي الفرع واثارها و هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومصلياته والتطور والنهضة التي شهدتها محافظة وادي الفرع في العهد السعودي وما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من اهتمام بالمحافظة وأهلها وتخلل الحفل العديد من القصائد المنبرية لعدد من الشعراء و كذلك مشاركة مكتب التعليم ممثل بنادي الحي بثانوية عاصم بن عدي بالريان بقيادة الدكتور عوض رزيق الجابري ونادي الولاء بالابتدائية الأولى بالفقير للبنات بقيادة الأستاذة وفاء صالح الحاسري كما تخلل الحفل عدد من الاوبريتات الشعرية وكذلك عرضة الدارة قدمها أبناء قبيلة الرواتعه و كذلك فن المجرور قدمه قبيلة البلادية بحضور وأداء الفنان عابد البلادي بعد ذلك فقرة مع فرقة سعد ومسعود ( انا واخوي سعد) بعد ذلك كرم راعي الحفل الأستاذ عايض بن سعيد آل مشيط الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركين في إنجاح حفل أهالي محافظة وادي الفرع كما كرم الراعي الإعلامي للحفل ( إعلام محافظة وادي الفرع) بعد ذلك اختتم الحفل بالمحاورات الشعرية بحضور عدد من الشعراء وفي الختام ألتقطت الصور التذكارية مع راعي الحفل

وحيث تحدث نائب رئيس بلدية محافظة وادي الفرع رئيس اللجنة المنظمة للحفل الاستاذ عواض جابر الجابري قائلا نرفع اسمى ايات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين والى الشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك كما نشكر كل من ساهم في نجاح حفل أهالي محافظة وادي الفرع بعيد الفطر المبارك من الإدارات الحكومية ومشائخ القبائل وأعيان وأهالي المحافظة ونشكر فريق إعلام محافظة وادي الفرع الراعي الإعلامي الرسمي للحفل الذي ساهم في نجاح الحفل وكذلك نشكر فريق الوادي التطوعي على مساهمتهم الفعاله

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الجدير بالذكر أن هاشتاق #وادي_الفرع_تحتفل والذي اطلقته اللجنة الإعلامية للإحتفال احتل المركز الأول في الترند في موقع التواصل الشهير ت يتر حيث شارك العديد من ابناء المحافظة والحضور فيه وأبدوا اعجابهم بهذا الاحتفال.