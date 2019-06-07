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صور صادمة.. كلاب ضالة تفترس أغنام مواطن بالطائف

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شكا مواطن بحي السر جنوبي محافظة الطائف، من افتراس مجموعة من الكلاب الضالة لأغنامه، التي تسببت في نفوق عدد منها بعد نهش أجسادها داخل الحظيرة.

وقال مالك الأغنام، إنه فوجئ أمس الخميس، بأن أغنامه التي كانت داخل الحظيرة الواقعة خلف محطة الملعب ومزرعة السالمية بجانب البئر الحكومية وقعت فريسة للكلاب الضالة التي هاجمتها، مشيراً إلى أنه شاهدها وقت افتراسها.

وطالب الأهالي بوضع حدٍّ لظاهرة الكلاب الضالة التي تتسبب في العديد من الأضرار للمواطنين والمقيمين، وتسبب حالة من الهلع لاسيما للأطفال الصغار.

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