شكرا لقرائتكم بوتين: مستعدون للتخلي عن معاهدة "ستارت" النووية مع أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سان بطرسبورغ - أ ف ب | منذ ساعة في 7 يونيو 2019 - اخر تحديث في 6 يونيو 2019 / 22:08

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن روسيا مستعدة للتخلي عن معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، المعروفة باسم "ستارت الجديدة"، إذا لم يكن هناك اهتمام بتجديدها.



وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ في إشارة الى معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية التي تحدد عدد الرؤوس النووية لدى الدولتين: "اذا لم يشعر أحد بالرغبة في تمديد اتفاق ستارت، فحسناً، لن نفعل ذلك إذاً". وأضاف: "قلنا مئات المرات إننا مستعدون لتمديد الاتفاق، ولكن لا تجري أي محادثات مع موسكو في هذا الشأن". وتابع: "لا وجود لأي عملية مباحثات رسمية، وفي عام 2021، كل شيء سينتهي".

وقع الرئيسان الأميركي باراك اوباما والروسي ديمتري ميدفيديف الاتفاق عام 2010 في براغ.

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وتعد "ستارت الجديدة"، إلى جانب اتفاق التخلص من الأسلحة النووية متوسطة المدى (آي أن أف)، حجر زاوية للحد من أسلحة القوى الكبرى. ووضعت واشنطن وموسكو الاتفاق الثاني في مهب الريح في وقت سابق من العام الحالي وسط تبادل الاتهامات.

وحذّر بوتين من أن التداعيات المحتملة إذا جرى التخلي عن "ستارت الجديدة" ستكون ضخمة، وسيكون تأجيج سباق تسلح نووي. وأضاف: "لن يكون ثمة أي أدوات تحدّ من سباق التسلّح، مثل نشر الأسلحة الفضائية". وتابع أنّ "هذا يعني أن الأسلحة النووية ستكون مصلتة فوق رأس كل واحد منا كل الوقت".

في الوقت ذاته، لفت بوتين إلى أن روسيا لن تخشى وضع المعاهدة على الرف لأنّها بصدد تطوير جيل جديد من الاسلحة التي سوف "تضمن أمن روسيا" على المدى الطويل. وختم: "لقد تجاوزنا منافسينا في مجال صناعة الأسلحة المتفوقة".