شكرا لقرائتكم "التحالف" يخلي مريضاً هندياً بعد إيراني قرب ميناء الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 6 يونيو 2019 - اخر تحديث في 7 يونيو 2019 / 01:13

استجاب تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الخميس)، لنداء استغاثة من سفينة تجارية غرب ميناء الحديدة في اليمن، في حادثة هي الثانية خلال أسبوع، بعدما أنقذ قبل يومين بحاراً إيرانياً.



وقال التحالف، إن نداء الاستغاثة يفيد بحال صحية "حرجة" لأحد أفراد طاقم سفينة نافارينو يحمل الجنسية الهندية، مضيفاً أن إحدى سفن التحالف قدمت المساعدة الطبية اللازمة للمريض واخلته.

وأشار إلى أن القيادة المشتركة مستمرة في جهودها "بما ينسجم مع القيم الإنسانية والأعراف الدولية".

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وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أول من أمس (الثلثاء)، إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" المشبوهة الموجودة جنوب البحر الأحمر، إلى المستشفى العسكري في جازان، إثر تعرضه لطارئ صحي.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة (JMRCC)، تلقى بلاغاً من مركز البحث والإنقاذ السعودي في الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية سافيز التي تقع شمال غربي ميناء الحديدة على مسافة 95 ميلاً بحرياً باتجاه 292 درجة، نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حاله الصحية على متن السفينة".

وأوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ، ونفذت عملية الإخلاء الطبي الجوي، بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري في جازان.