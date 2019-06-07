شكرا لقرائتكم الإمارات تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي – "الحياة" | منذ 7 ساعات في 6 يونيو 2019 - اخر تحديث في 6 يونيو 2019 / 17:44

قالت الإمارات العربية المتحدة اليوم (الخميس)، إنها تتابع بقلق واهتمام بالغ تطورات الأحداث في السودان.



وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم بثته وكالة الأنباء الإماراتية: "تأمل دولة الإمارات في تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة بما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسباته ومقدراته ويضمن وحدته".

وأكدت الإمارات، أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات شعب السودان، مشددة على موقفها الثابت الداعم للسودان وشعبه وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره ويعود عليه بالخير، متمنية أن يتجاوز السودان سريعًا الظروف التي يمر بها.