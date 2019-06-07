شكرا لقرائتكم الشرطة المصرية تقتل 14 إرهابياً تورطوا في هجوم على مكمن العريش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – الحياة | منذ 8 ساعات في 6 يونيو 2019 - اخر تحديث في 6 يونيو 2019 / 17:28

قالت وزارة الداخلية المصرية إن قواتها قتلت 14 "إرهابياً" من المتورطين في هجوم استهدف مكمناً أمنياً في العريش أول من أمس (الأربعاء).



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وأوضحت وزارة الداخلية مساء أول من أمس أن قواتها دهمت منزلاً مهجوراً في حي المساعيد في العريش في شمال سيناء، كانت تختبئ فيه عناصر من المتطرفين الذين نفذوا هجوماً دامياً على مكمن في العريش صباح أول من أمس، أسفر عن مقتل ضابط وأمين في الشرطة و6 جنود.

وأشارت إلى أن تبادلاً لإطلاق النار وقع خلال المداهمة، ما أسفر عن مقتل 14 إرهابياً.

وأضافت وزارة الداخلية، في بيان، أن تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للهجوم على مكمن العريش، أسفر عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال وجودهم داخل أحد المنازل المهجورة في قطعة أرض خالية بحي المساعيد، في العريش، وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 14 إرهابياً، عثر في حوزتهم على 14 بندقية آلية، وثلاث عبوات متفجرة، وحزامين ناسفين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح الأربعاء مقتل 5 من العناصر الإرهابية خلال تصدي قوات الأمن لهجوم استهدف مكمناً أمنياً غرب العريش أسفر عن استشهاد ضابط وأمين في الشرطة و6 جنود خلال الهجوم الإرهابي.