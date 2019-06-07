مصر تثأر لشهداء العريش بقتل 14 إرهابياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”، (وام)



دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش في شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، فيما ثأرت مصر لدماء الشهداء الثمانية، الذين استشهدوا على يد الإرهاب، صبيحة يوم أول أمس الأربعاء، حيث تعقبت أجهزة الأمن مسار الإرهابيين المتورطين في تنفيذ الهجوم، وحاصرتهم داخل منزل مهجور في مدينة العريش، ولم ينته يوم الهجوم على الكمين، إلاّ وقتلت منهم 14 عنصراً، خلال اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية، مساء اليوم نفسه، فيما شيّع الشهداء الثمانية، في جنازات رسمية، تقدمها كبار المسؤولين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس، إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة. وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، لن تنال من عزيمة الشعب المصري الشقيق وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى وكل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية. وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن تعازي دولة الإمارات لعائلات الشهداء ولحكومة وشعب مصر الشقيقة وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، أصدرته ليل أمس الأول، عن قتل الإرهابيين ال 14 وضبط أسلحة ومتفجرات بحوزتهم، مشيرة إلى أنه في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث، عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية، حال وجودهم داخل أحد المنازل المهجورة، بقطعة أرض فضاء، في حي المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية. وأضافت الوزارة، أن القوات عثرت بحوزة الإرهابيين القتلى على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، وحزامين ناسفين، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق. وقد أذاعت القنوات المصرية، ليل أمس الأول، تسجيلاً بالصورة والصوت، يظهر الاشتباكات التي تمت بين قوات الأمن والإرهابيين، وذلك عقب صدور بيان وزارة الداخلية، وأظهر التسجيل، الذي تم ليلاً، موقع الاشتباكات، وأصوات طلقات الرصاص، الكثيف، الذي تم إطلاقه، خلال العملية الأمنية.

وفي سياق التطورات، شيّعت مصر، ليل أمس الأول، الشهداء الذين سقطوا، خلال الهجوم الإرهابي، في جنازات عسكرية وشعبية، حيث شارك الآلاف من أهالي محافظة المنوفية، في تشييع

الضابط الشهيد عمر القاضي، بمسقط رأسه في قريته بمركز أشمون، مطالبين بالثأر للشهداء، والقضاء على الإرهاب، وعلى جماعة الإخوان الإرهابية. وفي مركز بسيون، تقدم المحافظ هشام السعيد، الجنازتين العسكريتين للشهيد محمد السيد البربري، بقريته حصة آبار، والشهيد عبدالله الصاوي، الذي شيع جثمانه بقرية قرانشو، وسط مشاركة شعبية كثيفة، كما أصدر محافظ الغربية قراراً لتخليد ذكرى الشهيدين بإطلاق اسميهما على مدرستين.

وفي السياق، تواصل أجهزة الأمن تكثيف وجودها الأمني في مختلف الشوارع والميادين، والحدائق والمتنزهات، والشواطئ، بالمدن والمحافظات لتأمين احتفالات عيد الفطر، كما تفقد كبار رجال الشرطة، الانتشار الأمني، في إطار متابعة تنفيذ الخطط على أرض الواقع، مشددين على اليقظة، والتعامل بحسم مع أي خروج عن القانون.