شكرا لقرائتكم خبر عن علا رامي: ملامحي الطفولية عطلت انطلاقتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: حسام عباس

شاركت الفنانة المصرية علا رامي بوجه جديد خلال مسلسل «السر» الذي عرض في رمضان الماضي، وتأجل عرضه كثيراً، لكنها سعيدة باختيارها للدور بالمسلسل . وكانت آخر إطلالة تلفزيونية لها في مسلسل «كلبش» مع أمير كرارة ومنذ بدايتها قبل سنوات طويلة خلال مسلسل «رأفت الهجان»، وتؤكد أنها تنحاز دائماً لموضوع العمل، وتختار ما يليق بها، وإن كانت ملامحها الطفولية عطلت انطلاقتها كثيراً، ورغم ذلك فهي قانعة وراضية بمكانتها وتؤمن بأن العمل والنجومية رزق من الله.

علا رامي في مشوارها الطويل علامات في السينما والتلفزيون تفخر بها، وترى نفسها محظوظة بالعمل مع جيل العظماء من الكتاب والنجوم والمخرجين، وفي هذا اللقاء معها تتحدث عن بصمتها الجديدة في مسلسل السر، ونتذكر معها ملامح مشوارها الطويل في الفن.

* هل تمنيت عرض مسلسل السر في رمضان؟

- أنا أسعد بالعمل في أي موسم، وبكل تأكيد عرض أي مسلسل لي في رمضان يسعدني، وسعدت لعرضه؛ لأنه مؤجل منذ شهور طويلة، و يدور في 70 حلقة، ويحتاج لظروف عرض خاصة؛ لكي يتواصل معه المشاهد، وكان آخر عمل قدمته منذ عامين في الجزء الأول من «كلبش» مع أمير كرارة.

* كيف تقيّمين حضورك في «السر» وتأثير دورك فيه؟

- ألعب خلاله دور «كريمة» المحامية الجادة التي تدافع عن الحق وتختلف مع زوجها المحامي الفاسد الذي يلعب بالبيضة والحجر، كما يقال، وهو بصمة مهمة وتغيير جلد في نوعية أدواري، وأعتقد أنه كان صدمة للمشاهد الذي تعود أن يراني في نوعية محددة من الأدوار، وسعيدة بالعمل خلاله مع حسين فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر ومايا نصري وأحمد حلاوة والمؤلف حسام موسى والمخرج محمد حمدي. وبدايتي كانت في رمضان ايضاً، عندما شاركت في مسلسل «رأفت الهجان» مع النجم الراحل محمود عبدالعزيز، وصار دوري المحدود في حلقتين علامة في مشواري حتى الآن، وتكررت أعمالي في رمضان، وقدمت بصمات عديدة لكني بصراحة لم أكن مرتاحة أن نقدم عشرات الأعمال لشهر واحد، وجميل أن تتعدد مواسم العرض، وهذا في مصلحة صناعة الدراما في مصر بكل تأكيد.

* وكيف ترين سياسة تقليل الأعمال هذا العام؟

- حدث نتيجة أخطاء كثيرة أثرت في سوق الدراما، وما حدث في السنوات الأخيرة من أجور خرافية لفئة محدودة من النجوم، و تضرر من تقليل الأعمال فئات عديدة كان مصدر رزقها هو الأعمال التي تنتج، وأتمنى أن تزيد الأعمال في مواسم عديدة طوال العام لمصلحة هؤلاء.

* هل تفاعلت بسهولة مع التطوير الذي حدث في صناعة الدراما في السنوات الأخيرة؟

- تعاملت مع الجيل الجديد من المخرجين الذين يعتمدون على التكنولوجيا الحديثة في الإخراج والإضاءة والتصوير كأني تلميذة، هم يعرفون قيمتي ويثقون في موهبتي ويطلبون وأنا أنفذ، وبكل تأكيد هناك إيجابيات في الجديد، لكننا نفتقد الموضوعات القوية التي تقدم قيمة وقدوة في الأعمال فلم يعد لدينا كتاب بقيمة أسامة أنور عكاشة أو محمد صفاء عامر، واختفت أعمال محمد جلال عبد القوي، وأنا من نوعية الذين ينحازون للموضوع والقضية والقيمة في الدراما.

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* يعني ذلك أنك ضد ظاهرة «ورش الكتابة»؟

- لا أرفضها تماماً ولا أؤيدها تماماً.. المعيار هو قيمة العمل الذي يقدم فأحياناً يجتهد فريق ويقدم عملاً قوياً ومتماسكاً، لكني ضد الفهلوة والسطحية والاستخفاف في صناعة الفن بشكل عام؛ لأنه يوجه لجمهور مختلف في ثقافته وأعماره.

* أيهما أكثر حظاً في رأيك.. جيلك أم جيل الشباب الجديد؟

- الأجيال الجديدة أكثر حظاً؛ لأنها عاصرت الفضائيات وتعدد منافذ العرض وكثرة الفرص والأعمال والتكنولوجيا الحديثة، لكننا كنا محظوظين بالكبار الذين عملنا معهم واستفدنا منهم.

* لمن تتحمسين من الجيل الجديد؟

- أحب أعمال هاني سلامة؛ لأنه مجتهد جداً، كذلك غادة عبدالرازق مجتهدة كثيراً وتجيد اختيار موضوعات قوية تقدمها بإتقان شديد وهي نجمة مميزة.

* هل أنت راضية عن مكانتك ومشوارك الطويل بأسماء من عملت معهم من كبار النجوم والمخرجين؟

- راضية وقانعة بما حققته من بصمات فنية في مراحل عديدة، وعملت مع أسماء كبيرة مثل الزعيم عادل إمام وحسين فهمي ومحمود ياسين ونور الشريف وعزت العلايلي ومحمد صبحي ويحيى الفخراني وغيرهم، وكنت محظوظة بعملي مع مخرجين كبار أمثال يحيى العلمي وعاطف الطيب، والأخير عملت معه فيلمين مهمين هما «البدروم» و«كتيبة الإعدام» وفي رصيدي أعمال أفخر بها في التلفزيون منها «السيرة الهلالية»، «بنات سعاد هانم»، «الليل وآخره» و«ونيس» وفي السينما لي بصمات مهمة مثل «حنفي الأبهة»، «كريستال»، «الستات»، «أرض الأحلام» وغيرها.

* هل حرمتك ملامحك الطفولية البريئة من تعدد أدوارك وبالتالي قيدت نجوميتك وحددتها؟

- لا أحب أن أبرر ما حدث وأعلقه على أي شماعة؛ لأني راضية بنصيبي وقانعة بما حققته وسعيدة بحب الناس واستقبالهم لي في الشارع وتفاعلهم معي، لكن ربما كانت ملامحي الطفولية البريئة عطلت نجوميتي بالفعل وحصرتني في نوعية محددة من الأدوار، ولكني متفائلة أن أحقق نقلة في المرحلة المقبلة.

* لديك عروض مسرحية جديدة دائماً.. واضح أنك محبة للمسرح؟

- أحدث ما قدمته عرض «بحر الهوى» لمسرح القطاع العام مع فيصل خورشيد وسيف عبدالرحمن إخراج هاني النابلسي، و بالفعل أحب المسرح جداً وفي رصيدي أعمال كثيرة منها ما تم تصويره ومنها ما لم يتم.