دحر الحوثيين بالفاخر ومقتل أكثر من 1000



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات



أكد قائد عسكري في قوات الشرعية المشتركة، التي تخوض مواجهات مسلحة عنيفة في محافظة الضالع، ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، أن قوات الحزام الأمني بالضالع وكتائب من ألوية العمالقة ومقاومة الضالع تقدمت بشكل نوعي إلى شمالي منطقة الفاخر وسيطرت على عدد من الجبال المهمة والمناطق والقرى، وسط تقهقر وانهيار كبير لميليشيات الحوثي، التي ألحقت بها خسائر فادحة.

وقال وضاح الدبيش الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، في تصريح صحفي: إن حالة مرتفعة من الخوف والذعر والقلق سادت الميليشيات، وسط حالات من الفرار الجماعي لعناصرها، التي تركت المواقع والعربات والآليات القتالية.

وأوضح أن القوات المشتركة، وفي سياق عملية قطع النفس، استهدفت إحدى الجروف الجبلية، الذي ظل يرعب الأبرياء من المواطنين قبل العسكريين والذي يطل على أهم ممر شراييني استراتيجي إلى مدخل منطقة الفاخر، في عملية التفافية استمرت ثلاث ساعات، توجت بإسقاط الجرف بصواريخ حرارية موجهة ومقتل أربعة من الميليشيات. وكان الجرف الواقع في مرتفع شاهق وتسيطر الميليشيات على الجبال والتباب المحيطة به، يمثل عائقا أمام تقدم القوات وتدفق التعزيزات العسكرية واللوجستية.

واعترف قيادي ميداني في ميليشيات الحوثي، وقع أسيراً بيد قوات الشرعية المشتركة، بخسارتهم عشرات القيادات البارزة، خلال المواجهات مع قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني، في محافظة الضالع، وقدر قتلاها بما يفوق ال 1000 عنصر. وذكر أن المئات من ميليشيات الحوثي، وقعوا في الأسر، خلال المواجهات مع قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني في مناطق شمالي الضالع.

وكان 3 من أبرز القيادات الحوثية شمال غربي قعطبة، لقوا مصرعهم في قصف مدفعي لقوات العمالقة استهدف تجمع لهم في منطقة ‎الفاخر، وهم القيادي محمود الشرفي المشرف الثقافي العام والقيادي محمد بجير قائد غرفة التحكم والسيطرة والقيادي عبدالمجيد البشيري قائد الإمداد اللوجيستي. وشن طيران التحالف العربي، قصفا على مواقع ميليشيات الحوثي في شمالي حجر «قرية باجة» و«الفاخر».

وتعرضت مواقع قوات ألوية العمالقة في الساحل الغربي لليمن، أمس، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لقصف عنيف من قبل ميليشيات الحوثي بمختلف القذائف المدفعية في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصادر عسكرية ميدانية أن ميليشيات الحوثي المتواجدة في أطراف مديرية التحيتا شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً ومكثفاً، على مواقع ألوية العمالقة، حيث استخدمت خلاله قذائف مدفعية الهاون عيار 120. وأوضحت أن مسلحي الميليشيات قاموا بعمليات استهداف مكثفة وإطلاق نار واسع من الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 على مواقع تمركز قوات ألوية العمالقة في المنطقة ذاتها.

وذكّر المركز أن ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الأممية بقصفها المتواصل على مواقع متفرقة تابعة لقوات العمالقة وعلى الأحياء السكنية والطرقات العامة في أكثر من محور بمحافظة الحديدة في إطار تصعيدها العسكري وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

وقتل طفل وأصيب والداه برصاص قناص ميليشيات الحوثي، مساء أمس الأول الأربعاء، شرقي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر طبي قوله، إن الطفل محمد عماد عبدالجبار (3 سنوات) قتل وأصيب والده وأمه برصاص قناص ميليشيات الحوثي المتمركزة في تبة السلال شرقي مدينة تعز.

وتأتي واقعة مقتل الطفل محمد عماد بعد ساعات معدودة من مقتل الطفل عمرو يعقوب علي محمد (12 عاما) برصاص قناص ميليشيات الحوثي في منطقة عصيفرة شمالي مدينة تعز، وقبلها بساعات مقتل الطفلة فوزية عفيف عبدالله عبدالغني بقذيفة حوثية على قرية بني علي الحاج مركز مديرية المسراخ.