«ثندر سنو» يعود إلى أمريكا لخوض سباق متروبوليتان مايل

يخوض البطل «ثندر سنو» لجودلفين، بإشراف مدربه العالمي سعيد بن سرور، مشاركته الأولى منذ فوزه التاريخي بسباق كأس دبي العالمي «الفئة الأولى»، حيث يدخل غداً السبت في تحدٍ جديد على مسافة الميل بسباق متروبوليتان هانديكاب على المسار الرملي في بيلمونت بارك بالولايات المتحدة الأمريكية.

يعد هذا الجواد البالغ خمس سنوات، أول حصان يكسب كأس دبي العالمي برعاية طيران الإمارات، مرتين متتاليتين، حيث استبسل ليتغلب على «جرونيسكي» بفارق أنف، في ختام مثير للسباق الذي امتد على مسافة 10 فيرلونج رملي في أمسية كأس دبي العالمي بمضمار ميدان في دولة الإمارات يوم 30 مارس/آذار الماضي، والذي تبلغ قيمة جوائزه المالية 12 مليون دولار.

وسبق ل«ثندر سنو» ابن الفحل «هيلميت» أن أحرز لقب السباق الكبير ببراعة إثر عرض مذهل في عام 2018، ليتبعه بفوز ثان باللقب العالمي في 2019، وسبق له أيضاً أن توج بديربي الإمارات في 2017، كما كسب هذا الجواد انتصارين في مستوى «ج1» في أوروبا على المسار العشبي، منهما فوز ناصع في مسافة الميل بسباق بري جان بارت ستيكس بمضمار شانتييه في فرنسا، في يوليو 2017.

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كما قدّم عرضين مميزين على الرمل، كلاهما على مسافة 10 فيرلونج، في مستوى ج1 في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، حيث خسر بفارق عنق فقط لقب سباق جوكي كلوب جولد كب في بيلمونت بارك في سبتمبر/أيلول، واحتل المركز الثالث في بريدرس كب كلاسيك في شيرشل داونز في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويواصل الفارس كريستوف سوميون الذي قاد «ثندر سنو» في أغلب مشاركاته حتى الآن، وتشمل أربعة انتصارات في مستوى ج1، شراكته مع الجواد البطل الذي يتولى تدريبه المدرب الكبير سعيد بن سرور، وسينطلق «ثندر سنو» من الخانة الرابعة في بوابات الانطلاق ضمن تسعة مشاركين، ويتقاسم الوزن الأعلى بسباق متروبوليتان هانديكاب، الذي يعرف تقليدياً بسباق مت مايل، مع الفائز ثلاث في ج1 «ماكينزي»، كما يواجه أيضاً الفائز بسباق ج1 شيرشل داونز ستيكس «ميتول» والرابع بسباق بريدرز كب مايل رملي «فيرنزي فاير».

ومن جهته، قال المدرب العالمي سعيد بن سرور: «أدى «ثندر سنو» تمريناً ناجحاً الأسبوع الماضي في نيوماركت، وأنا مسرور للغاية بالكيفية التي مضت بها استعداداته لهذا السباق، لقد حظي برحلة جيدة إلى نيويورك واستقر بصورة طيبة في محيطه الجديد». وأضاف بطل المدربين في إنجلترا 4 مرات وبطل كأس دبي العالمي 9 مرات، قائلاً: «الميل يعتبر أقصر مسافة ركض عليها منذ فترة، غير أن هذا السباق يبدو نقطة انطلاق رائعة بالنسبة له في حملته بالساحة الأمريكية لهذا العام، ولعل الحصان يبدو منتشياً وبحالة رائعة حالياً ونتطلع إلى أداء آخر باهر منه».

وأشار المدرب العالمي إلى أن الهدف من المشاركة هو تجهيز «ثندر سنو» للمشاركة في السباقات القادمة القوية في أمريكا حتى نهاية العام، موضحاً أن هناك ثلاثة سباقات أخرى سيشارك بها الحصان قبل موعد بطولة البريدرز كب والتي ستقام في الأول والثاني من شهر نوفمبر القادم في مضمار سانتا أنيتا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.