حياة بيكاسو بالصور في برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتتح اليوم بمتحف بيكاسو في برشلونة معرض «بيكاسو ونظرة المصور». ويشكل جولة تتمحور على حياة الرسام بالصور، التقط بعضها هو شخصياً وبعضها الآخر مصورون.

ومن بين هذه الصورة واحدة التقطها روبير دوانو العام 1952 في فالوريس جنوب فرنسا، تظهر بيكاسو يرتدي قميصاً مخططاً بالعرض درج على ارتدائه واقفاً وراء نافذة، وواضعاً يديه على الزجاج.

وتوضح فيوليتا أندريس مفوضة المعرض أن بيكاسو الذي صوره أشهر المصورين في العالم من براساي وروبير كابا إلى هنري كارتييه-بريسون وديفيد دوجلاس دونكان «له وجه مؤاتٍ للتصوير، وأدرك ذلك منذ شبابه ولعب على هذه الصورة».

وتضيف قائلة: «هو من أوائل الأشخاص الذين أدركوا قوة الصورة وتأثيرها الإعلامي، وبدلاً من التقوقع ومنع الجميع من دخول عالمه، سمح بعرض نفسه، لكنه كان دائماً يتحكم بصورته».