غزل فرنسي أمريكي في احتفالات «النورماندي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيا عدد من القادة الأوروبيين في حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس الذكرى ال75 ليوم الإنزال في مراسم تقام بالقرب من نورماندي شمالي فرنسا، شهدت خلالها غزلاً متبادلاً بين زعيمي فرنسا والولايات المتحدة؛ إذ اعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون أن أمريكا «أعظم عندما تحارب من أجل الآخرين»، فيما أكد ترامب أن روابط واشنطن وحلفائها «لا يمكن فسخها».

وبمناسبة هذه الاحتفالات التي بدأت أمس الأول في بريطانيا، كان ترامب وزوجته أول الواصلين إلى مقبرة كولفيل وهي أراضٍ أمريكية في فرنسا. وضمن 12 ألف شخص اجتمعوا للمناسبة، كان قدامى المحاربين الأمريكيين الذين جلسوا في الصفوف الأولى من المنصة الرسمية، موضع إشادة كبيرة من الرئيسين الأمريكي والفرنسي. وغرد ترامب على «تويتر» قبيل إقلاع طائرته إلى مطار كاين في منطقة النورماندي «في الطريق إلى النورماندي لتحية بعض أكثر البشر شجاعة. نحن ممتنون لهم إلى الأبد».

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الرئيس الأمريكي أن الروابط بين الولايات المتحدة وحلفائها التي نسجت في أوج معركة الحرب العالمية الثانية «لا يمكن فسخها». وقال ترامب: «إلى كل أصدقائنا وحلفائنا، نقول إن تحالفنا الغالي نسج في أوج المعركة، وخاض اختبارات الحرب وأثبت قدراته في نعمة السلام. إن الرابط بيننا لا يمكن فسخه». وتابع ترامب: «هؤلاء الذين حاربوا هنا حققوا مستقبلاً لأمتنا، كسبوا استمرارية حضارتنا، وأظهروا أمامنا الطريق لكي نحب، وندافع عن طريقة عيشنا لعدة قرون مقبلة».

وأشار ترامب في خطابه إلى أسماء قدامى المحاربين الجالسين أمامه، وقال: «قبل 75 عاماً بالضبط وعلى هذه السواحل وعند هذا الجرف، سكب عشرة آلاف رجل دماءهم، وضحى آلاف بحياتهم لأجل إخوتهم وبلادهم، ومن أجل استمرار الحرية».

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأمريكي أن الولايات المتحدة تكون أعظم «عندما تقاتل من أجل حرية الآخرين». وأشاد ماكرون ب«الشجاعة الاستثنائية» للجنود الأمريكيين الذين قاتلوا في يوم الإنزال، قائلاً: «لم يكن معهم بوصلة، ولكن السبب الذي عرفوه كان أهم من أي شيء آخر؛ إنها الحرية والديمقراطية». وأضاف: «لن نتوقف أبداً عن العمل من أجل تحالف الشعوب الحرة»، مستشهداً بتشكل الكيانات الدولية بعد الحرب مثل الأمم المتحدة، وفيما بعد الاتحاد الأوروبي.

وشهدت الاحتفالية، وضع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس ماكرون حجر الأساس لنصب تذكاري للقوات البريطانية في يوم الإنزال في منطقة فير-سور-مير الساحلية التي تطل على «جولد بيتش»؛ حيث نزلت القوات البريطانية.

وتحدثت ماي في كلمتها عن الشجاعة التي تحلت بها القوات في يوم الإنزال. فيما دعا ماكرون إلى تعويض عدم وجود أي نصب بريطاني في نورماندي، حيث قتل 22 ألف جندي بريطاني. وأكد ماكرون مجدداً متانة «الروابط الفريدة» بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة رغم «بريكست». وقال: «مهما حصل سنكون دائماً جنباً إلى جنب؛ لأن هذا هو مصيرنا المشترك».

وترأس رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو الاحتفال الكندي على شاطئ جونو بيتش، وشارك في الاحتفال الدولي مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في آخر النهار.

من جانبه، قلل الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، في تصريحات له أمس، من أهمية عدم دعوته لحضور الاحتفال في النورماندي، مشيراً إلى أن روسيا بدورها «لا تدعو الجميع إلى احتفالاتها».

وشكل إنزال النورماندي مرحلة أساسية في تحرير أوروبا من النازية؛ إذ أنزلت 6939 سفينة 132700 جندي على شواطئ النورماندي.