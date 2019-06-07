في العرس الكبير

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مسك ختام العيد عيد آخر، جديد ومتجدد، وكأن هذه البلاد الغالية مخلوقة للعيد والفرح، فقد اتجه كل بيت إماراتي إلى دبي، وإلى أنباء الاحتفال بعرس أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ حمدان بن محمد، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد، وسمو الشيخ أحمد بن محمد، فنحن في دولة الإمارات، وطن المجتمع الواحد و«البيت المتوحد»، وأمس كانت الإمارات بيتاً واحداً شامخاً بالفرح والمجد والفخر على نحو خصوصي، وكأن الشيوخ الثلاثة، بل إنهم كذلك، إخوان وأبناء أي مواطن أو مواطنة، ودخل السرور بيوت المقيمين في دولة شعارها المتحقق على الأرض التسامح والتعايش. عرس كل الإمارات في اللفظ التام والمعنى الكامل غير المنقوص، وشعور كل الإمارات بالبهجة في الإيجاز غير المخل. بلغت الفرحة أمس ذروتها في استقبال العرس الكبير، وهي التي بدأت أو انطلقت منذ عقد القران في زمن مبارك هو شهر رمضان الفضيل، وصولاً إلى عيد الفطر السعيد ليكون العيد عيدين، وليكون الفرح مضاعفاً.

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يوم تاريخي ويقف شاهداً بليغاً على مستوى وعمق العلاقة بين قيادة دولة الإمارات وشعبها الوفي، حيث المحبة والوفاء والولاء والانتماء، وحيث لا أبواب أو حواجز أو سدود، وحيث مجالس أصحاب السمو الشيوخ مفتوحة للقاصدين، وكل منهم يأتيها معززاً مكرماً، في عادة جميلة مكرسة منذ النوافذ الأولى باعتبارها بعض إرث الإمارات. العلاقة من القوة بمكان، ولم تزدها الأيام إلا قوة ورسوخاً، وكلما أتت مناسبة مثل هذه تجسد التاريخ في يوم، وقال تاريخ الإمارات: أنا هنا.

يوم أمس زف أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى تيجان مجدهم واعتدادهم واعتداد شعب الإمارات بهم مجدداً، وكان مشهد العرس عظيماً ودالاً، لجهة الحضور الكبير من جميع إمارات ومناطق الدولة وخارجها، فللإمارات المكانة والمكان، ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المكانة العالية والرتبة السامية، فلا عجب أن يكون الحضور بهذا الحجم والأهمية، ولا غرابة حين تتحول الإمارات، على نحو خصوصي، إلى بيت واحد ممتلئ ببهجة العرس الكبير.

وإذا كان خليفة ومحمد بن راشد، بمعرفة واعتراف القاصي والداني كذلك، فإن جيل حمدان ومكتوم وأحمد هو جيل شباب الشيوخ وشباب الوطن في مطلق المعنى، وهم محل اعتزاز مواطنيهم في دبي وفي دولة الإمارات قاطبة، بل وصلت سمعتهم الحسنة وصيتهم الطيب إلى مناطق بعيدة في الوطن العربي والعالم، يقر بذلك كل من عرفهم في دائرة المسؤولية أو دائرة الأخوة والصداقة والعلاقة الشخصية. لقد تربوا في مدرسة زايد الخير، طيب الله ثراه، وتعلموا في مدرسة خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد، وتعلموا العلم من مناهله وموارده، فاكتسبوا ما صقل الشخصية مضافاً إلى تجارب متفردة في العمل العام بكل أنواعه، ومنهم من جمع إلى ذلك، وإلى منظومة القيم الأخلاقية، جوانب الرياضة والفروسية والشعر.

أشبال ذلك الليث محمد بن راشد وكفى، فالتهنئة أرقها وأجزلها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وأنجاله، وإلى آل مكتوم الكرام، وحفظ الله الإمارات، وأدام عليها نعم الرغد والعدل والأمن والاستقرار.

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