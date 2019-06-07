الجيش الليبي يسقط «مسيّرة» تركية قرب مطار طرابلس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت القوات العسكرية في ليبيا في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، في إسقاط طائرة مسيرة (بدون طيار) تركية بالقرب من مطار معيتيقة الدولي جنوبي طرابلس. ونقلت وسائل إعلام أن تلك الضربة العسكرية جاءت بعد رصد تبين فيه أن الطائرة التركية شنت غارات متعددة على تمركز لقوات الجيش الوطني الليبي.

ونقلت صحيفة «المتوسط» عن القوات العسكرية قولها إن الجيش دمر المقاتلة التركية أثناء هبوطها، حيث خرجت من قاعدة مطار معيتيقة، وشدد الجيش على أن القصف كان بعيداً عن المدرج وأن حركة الطيران تسير بشكل اعتيادي، وهو ما أكده برج الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي عبر صفحته على موقع فيسبوك.

من جهته، أكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة اللواء محمد المنفور، استهداف سلاح الجو في الجيش الليبي طائرة تركية مسيرة بعد رصدها وتتبعها عندما كانت تحاول استهداف قوات الجيش جنوبي طرابلس.

وقال المنفور في حديث لموقع «المرصد»، إن الطائرة المسيرة أُصيبت تماماً بعد هبوطها بالقرب من المكان المخصص للطائرات الحربية في قاعدة معيتيقة.

وأكد وجود 30 خبيراً عسكرياً تركياً، قال إنهم يعملون لصالح الميليشيات، مؤكداً أن الطائرة التركية بدون طيار التي تم تدميرها هي واحدة من أصل ثلاث طائرات من نفس النوع، كما أكد أن التقييم النهائي للضربة أكد أنها ناجحة بنسبة 100% ولم تسفر عن أي ضرر جانبي.

كما أكد أن سلاح الجو لم ولن يستهدف مدرج المطار أو الطائرات المدنية حفاظاً على سير الرحلات للمواطنين بصورة منتظمة. ونفى المنفور ما نقلته بعض الحسابات المشبوهة عن أن الضربة العسكرية كان هدفها تعطيل قوافل إغاثة قائلاً: إن ما قيل «هو مجرد تهريج للتغطية على الضربة الموجعة».

على صعيد آخر، أعلنت مصادر محلية أن اشتباكات قوية بين قوات الجيش والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق شهدها محور السواني جنوبي العاصمة طرابلس.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ ال4 من إبريل الماضي في عملية أطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس. وأسفرت الاشتباكات في أحدث إحصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 607 قتلى، بينهم 40 مدنياً، و3261 جريحاً، بينهم 117 مدنياً، ونزوح ما يقارب 82 ألف شخص. (وكالات)