شكرا لقرائتكم خبر عن «فينتك هايف دبي» بين مراكز الابتكار المالية العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: وائل بدر الدين
صنفت مجلة «جلوبال فاينانس» الأمريكية «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، أول وأكبر مسرّع تكنولوجي مالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بين أفضل معامل الابتكار المالي على مستوى العالم للعام 2019، وذلك ضمن التقرير السنوي الذي تصدره المجلة، حيث ضمت القائمة 25 معملا من جميع أنحاء العالم.
وقالت المجلة إن «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، يعتبر حاضنا للشركات الناشئة المبتكرة من قطاع التكنولوجيا المالية، ويتيح للشركات العديد من الفرص، لتنمية وتطوير أعمالها واختبار الحلول التي يقدمونها.
ومؤخراً بدأ برنامج «فينتك هايف»، في قبول طلبات المتقدمين للدورة الثالثة من برنامجه لعام 2019، وستضم الدورة الثالثة من البرنامج المقرر انطلاقها سبتمبر/ أيلول المقبل، شركات ناشئة مبتكرة من قطاع التكنولوجيا المالية، للمشاركة في برنامج مكثف يمتد على مدار ثلاثة أشهر، والاستفادة من التوجيهات الإرشادية التي يقدمها 21 شريكاً من المؤسسات المالية، وشركات التأمين والشركاء الاستراتيجيين.
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