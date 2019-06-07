شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يهزم سويسرا 3-1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد ثلاثة أعوام على فك النحس الذي لازمها في البطولات الكبرى، وانضمامها إلى قائمة المنتخبات البطلة؛ بإحرازها كأس أوروبا 2016، بلغت البرتغال نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية؛ بفوزها على سويسرا (3-1) في بورتو؛ بفضل ثلاثية (هاتريك) للقائد كريستيانو رونالدو.

وبعد أن افتتح نجم يوفنتوس الإيطالي التسجيل لبلاده من ركلة حرة في الدقيقة 25 من ثالث مباراة له بعد العودة إلى المنتخب الذي قرر الابتعاد عنه بعد الخروج من الدور الثاني لمونديال روسيا 2018، بدا الفريقان في طريقهما إلى التمديد؛ بعدما أدرك ريكاردو رودريغيز التعادل من ركلة جزاء (57).

إلا أن رونالدو ضرب في الوقت القاتل بتسجيله لهدفين آخرين في الدقيقتين 88 و90، ليقود بلاده إلى النهائي المقرر بعد غد الأحد على الملعب ذاته في بورتو ضد الفائز من المباراة التي أقيمت أمس بين إنجلترا وهولندا في غيمارايش.

وقال لاعب منتخب البرتغال ونجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا، إن ما حققه أفضل لاعب في العالم خمس مرات ليس بالجديد، وأكد: «لقد اعتدنا على هذا النوع من الأمور. يقوم بذلك منذ أعوام طويلة وليس ذلك بالمفاجأة بعد الآن، لقد سجل ثلاثة أهداف.. لا يوجد شيء جديد بالنسبة له، غالباً ما يكون صانع الفرق».

وأشادت الصحف البرتغالية برونالدو وعنونت صحيفة «أبولا»، «كريستيانو الملك»، وذكرت أن اللاعب المعروف باسم «الدون» قدم أداء خيالياً.

وكتبت صحيفة «ريكورد»: «لا يقدر بثمن»، وقالت: إن البرتغال بأسرها تشكر رونالدو من أجل هذه الليلة الأوروبية التي كانت ولا في الأحلام، أما صحيفة «أوجوجو»، فكتبت، «لا يقارن»، وعنونت صحيفة كوريو دا مانيا على صفحتها الأولى: «عودة الملك».

وقالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية: «كريستيانو رونالدو الوحش يعود، سجل هاتريك لمنتخب البرتغال وقاد بلاده لنهائي دوري الأمم الأوروبية».

وقالت صحيفة «كوريري ديللو سبورت»: «حقق كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، رقماً مميزاً خلال مباراة فريقه أمام سويسرا».

من جهتها، ذكرت شبكة «سكواكا»، إن رونالدو أحرز 88 هدفاً على المستوى الدولي، وهو نفس الرقم الذي أحرزه ال23 لاعباً الذين يتواجدون في قائمة منتخب سويسرا.

وأضافت الشبكة: إن رونالدو في المركز الثاني بالنسبة لسباق الهدافين على المستوى الدولي برصيد 88 هدفاً، ولا يسبقه سوى الإيراني علي دائي (109 أهداف).

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من جهتها، ذكرت شبكة «أوبتا» للإحصاءات أن «الهاتريك» الذي أحرزه رونالدو هو السابع في مسيرته مع البرتغالي، وال53 مع منتخب البرتغال والفرق التي لعب لها.

فيليكس أساسي

وبدأ مدرب البرتغال فرناندو سانتوس اللقاء بمنح لاعب الوسط الهجومي البالغ من العمر (19) عاماً فقط جواو فيليكس (بنفيكا) فرصة الدفاع عن ألوان بلاده للمرة الأولى؛ بإشراكه إلى جانب الخبير رونالدو ونجم وسط مانشستر سيتي برناردو سيلفا، فيما فضل ظهير برشلونة الإسباني نيلسون سيميدو على ظهير يوفنتوس الإيطالي جواو كانسيلو.

وفي الجهة المقابلة، كان الثقل الهجومي لسويسرا على عاتق هداف الدوري البرتغالي وبنفيكا هاريس سيفيروفيتش، بمؤازرة بطل دوري أبطال أوروبا مع ليفربول شيردان شاكيري.

ورغم أنها كانت تلعب أمام الجماهير البرتغالية، كانت سويسرا التي بلغت نصف النهائي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمستوى الأول بفوزها على بلجيكا 5-2 بعد كانت متخلفة بهدفين، الأفضل وهددت مرمى الحارس روي باتريسيو أكثر من مرة في الدقائق الأولى؛ عبر شاكيري ودينيس زاكاريا وسيفيروفيتش.

وبعد خطأ دفاعي من مانويل أكانجي أمام جواو فيليكس، كاد رونالدو أن يفتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 12 لكن محاولته مرت بجانب القائم الأيمن.

لكن المحاولة التالية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات كانت أكثر توفيقاً؛ إذ وصلت الكرة إلى شباك يان سومر من ركلة حرة رائعة لنجم يوفنتوس (25).

ومع بداية الشوط الثاني، اعتقد البرتغاليون أنهم نالوا ركلة جزاء بعد خطأ داخل المنطقة على برناردو سيلفا بعدما أشار الحكم الألماني فيليكس بريش إلى نقطة الجزاء؛ لكنه قرر العودة عبر الإعادة بالفيديو «في أيه آر» إلى حادثة حصلت في الهجمة ذاتها داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض، وبناء عليها قرر منح ركلة الجزاء لسويسرا؛ لاعتباره أن سيميدو دفع ستيفن تسوبر.

وانبرى ريكاردو رودريغيز لركلة الجزاء ونفذها بنجاح في مرمى باتريسيو ليمنح بلاده التعادل (57).

وحاول أصحاب الأرض استعادة التقدم وزج فرناندو سانتوس بمهاجم فالنسيا الإسباني غونسالو غيديش على حساب جواو فيليكس؛ إلا أن شيئاً لم يتغير رغم الضغط ومحاصرة السويسريين في منطقتهم؛ وذلك حتى الدقيقة 88 عندما ضرب رونالدو مجدداً وقاد بلاده إلى النهائي بعدما وصلته الكرة من الجهة اليمنى بتمريرة عرضية من برناردو سيلفا.

وبعد ثوان معدودة، أكمل رونالدو ثلاثيته إثر هجمة مرتدة وصلت عبرها الكرة إلى نجم ريال مدريد السابق خارج المنطقة، فتقدم بها قبل أن يتلاعب بالدفاع ثم يسددها في الزاوية اليسرى لمرمى سومر (90)، مسجلاً هدفه الأول مع المنتخب في «إستاديو دراغاو» منذ مباراة ضد الدنمارك في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2010.