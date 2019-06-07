الدرمكي: اتحاد كلباء يشكل فريق كرة اليد على نار هادئة

توجه عبد الله حسن الدرمكي عضو مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء ومشرف عام الألعاب الجماعية في قلعة النمور بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعوته وتوجيهاته الصادرة بخصوص دعم أندية الإمارة والألعاب الجماعية؛ مثل: اليد والطائرة والسلة، إضافة إلى الألعاب الفردية أيضاً؛ وذلك بعد عودة فريق نادي اتحاد كلباء إلى مسابقات كرة اليد على مستوى الرجال بعد غياب 7 سنوات؛ حيث تم تجميد اللعبة عام 2012.

توجه الدرمكي بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، والأمين العام عيسى هلال الحزامي، كما شكر اتحاد كرة اليد الذي يبذل جهوداً كبيرة في سبيل الارتقاء باللعبة، وأشاد بدعم مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء برئاسة علي كانو، الذي لا يدخر جهداً في سبيل الارتقاء بنادي اتحاد كلباء في كل الألعاب والمناشط الرياضية والثقافية والمجتمعية؛ بفضل الانسجام القائم بين أبناء النادي على مستوى الإدارة واللجان المختصة في جميع الألعاب.

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وعلق عبد الله الدرمكي على عودة نمور كلباء إلى مكانهم الطبيعي ضمن فرق أقوياء اليد، وقال: «كانت لنا صولات وجولات في مسابقات الرجال وسنعمل بقوة لتكون عودتنا قوية، ولعل التجهيزات تسير على قدم وساق؛ لتشكيل الفريق الأول، وقد بدأنا بالتواصل والتفاوض مع 7 لاعبين أصلاً هم من أبناء كلباء يمارسون كرة اليد ومن أصحاب الخبرة؛ ولكنهم انقطعوا عن اللعب التنافسي لفترة ما بين سنة ونصف السنة إلى سنتين، إضافة إلى ذلك فإننا نتواصل مع بعض الأندية التي أبدت تعاوناً كبيراً مع نادي اتحاد كلباء وطلبنا منهم ضم لاعبين وقوبلت طلباتنا بترحيب كبير من الأندية وسنتعاقد معهم على سبيل الإعارة وسنعمل على الاستفادة من أبناء المقيمين وحملة المراسيم وأبناء المواطنات حول هذا الخصوص حالنا حال بقية الأندية، كما تواصلنا مع لاعبين مقيمين وسنعمل على اختيار الأفضل من بينهم».

وفيما يتعلق بالجهاز الفني الذي سيقود فريق كلباء بعد العودة إلى دوري الأقوياء، قال الدرمكي: «أمامنا ثلاثة خيارات من بينها المدرب أحمد سالم مدرب فريق الشباب في النادي الأهلي المصري، وسبق له العمل في نادي اتحاد كلباء قبل سنوات، ولكنه ليس هو الخيار الوحيد، وسندرس كل الخيارات، وعن الجهاز الإداري الذي سيكون مع الفريق في مقبل الأيام، فإن الترتيبات جارية لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب».

وكشف سيكون هناك معسكر إعداد خارجي للفريق خلال فترة الصيف وسيتم تحديد الوجهة بعد الفراغ من التعاقد مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وقال: «نعرف جيداً أنه ستواجهنا صعوبات كبيرة في تشكيل الفريق ولكن بحكم خبرتنا في هذا المجال سنعمل على تجاوز كل الصعوبات في ظل الدعم الكبير من مجلس الشارقة الرياضي والأندية المختلفة التي أعربت عن ترحيبها بعودة النمور إلى مسابقات الأقوياء، وقال: كل المسؤولين بالاتحاد والأندية وأبناء كرة اليد أبدوا تعاوناً كبيراً معنا وقالوا لنا: إن عودة اتحاد كلباء ستثري المنافسة باعتباره يعد من الأندية العريقة في اللعبة وابتعاده شكل فراغاً».