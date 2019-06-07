38 ألفاً يقضون العيد على قمة «جيس» برأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مساء أمس، عن أعداد الزوار والسياح، الذين، استقبلهم جبل جيس، أعلى المرتفعات الجبلية في الدولة، حوالي 1900 متر عن سطح البحر، خلال أول يومين من إجازة عيد الفطر المبارك، وقدرتهم بنحو 38 ألفاً، من مختلف الجنسيات، قدموا من إمارات عدة.

جاء ذلك وسط إقبال واسع على الحدائق العامة والمرافق والفنادق والمشاريع السياحية والترفيهية والمعالم الطبيعية والأسواق العامة والمراكز التجارية «المولات» في الإمارة، خلال الأيام الثلاثة الأولى من إجازة العيد، مترافقا مع مظاهر الاحتفال والبهجة بالعيد، فيما شهدت الطرق في المناطق التجارية والسياحية والطبيعية ازدحاما كبيرا، في ظل تكدس أسراب كبيرة من السيارات، وهو ما بدأ في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، قبل حلول عيد الفطر.

وأوضح المهندس أحمد الحمادي، مدير عام الدائرة، أن 9 آلاف و500 سيارة دخلت نطاق الجبل، شاهق الارتفاع، خلال اليومين، بواقع 4 آلاف مركبة في اليوم الأول (الثلاثاء)، مقابل 5 آلاف و500 مركبة خلال اليوم الثاني (الأربعاء)، وفق حساب متوسط يقدر ب4 أفراد داخل كل سيارة.

وأشار م. الحمادي إلى دخول 3 آلاف و677 شخصاً حديقة صقر العامة، كبرى الحدائق العامة في رأس الخيمة، خلال اليومين الأول والثاني من إجازة عيد الفطر، من بينهم ألف و285 زائرا دخلوا الحديقة راجلين، 358 زائرا منهم في أول أيام إجازة العيد، و927 ثاني أيام الإجازة، وألفان و392 دخلوا بواسطة 598 سيارة، منها 167 سيارة دخلت الحديقة في اليوم الأول، و431 سيارة خلال اليوم الثاني.