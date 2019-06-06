استعدادا لكأس العالم 2022... قطر تعمل على توسيع مطار حمد الدولي ليستقبل 58 مليون مسافر

سان بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في حديث لوكالة "سبوتنيك": " يتم العمل على توسيع المطار وسنكون مستعدين لبطولة كأس العالم عام 2022، بزيادة حجم استيعاب المطار إلى أكثر من 58 مليون مسافر بمطار حمد الدولي".

وتابع "وفي الوقت نفسه سنقوم بتنشيط مطار الدوحة الدولي، 58 مليون مسافر سيكونوا في مطار حمد الدولي، وسيتم توسيع مطار الدوحة الوطني ليستقبل 10 ملايين مسافر".

هذا وتشارك دولة قطر هذه السنة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي كـضيف شرف، وتم افتتاح جناح الدوحة في المنتدى.

ويزور وفد قطري كبير أهم مدينة في شمال روسيا (سان بطرسبورغ)، يضم كلاً من وزير المالية القطري علي شريف العمادي، وأكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للخطوط الجوية، ومنصور بن إبراهيم آل محمود، المدير التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وممثلي بعض الجامعات القطرية، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة المناطق الحرة القطرية ومسؤولين آخرين.

هذا وتواجه قطر الكثير من الانتقادات منذ فوزها بالتصويت على الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وستقام البطولة في سبعة مدن و12 ملعبا.