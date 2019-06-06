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سان بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في حديث لوكالة "سبوتنيك": " يتم العمل على توسيع المطار وسنكون مستعدين لبطولة كأس العالم عام 2022، بزيادة حجم استيعاب المطار إلى أكثر من 58 مليون مسافر بمطار حمد الدولي".
هذا وتشارك دولة قطر هذه السنة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي كـضيف شرف، وتم افتتاح جناح الدوحة في المنتدى.
ويزور وفد قطري كبير أهم مدينة في شمال روسيا (سان بطرسبورغ)، يضم كلاً من وزير المالية القطري علي شريف العمادي، وأكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للخطوط الجوية، ومنصور بن إبراهيم آل محمود، المدير التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وممثلي بعض الجامعات القطرية، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة المناطق الحرة القطرية ومسؤولين آخرين.
هذا وتواجه قطر الكثير من الانتقادات منذ فوزها بالتصويت على الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وستقام البطولة في سبعة مدن و12 ملعبا.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادا لكأس العالم 2022... قطر تعمل على توسيع مطار حمد الدولي ليستقبل 58 مليون مسافر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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