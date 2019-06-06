بن صالح يدعو إلى حوار جزائري شامل تحضيرا لانتخابات رئاسية

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وذكرت وكالة "رويترز" أن "الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح دعا اليوم الخميس كل الأحزاب إلى حوار شامل للتحضير للانتخابات الرئاسية بعدما ألغى المجلس الدستوري الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو/ تموز".
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
ونقلت وسائل إعلامية جزائرية أن بن صالح دعا "الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورين على الوطن إلى اختيار سبيل الحوار الشامل وصولا إلى المشاركة في رسم معالم طريق المسار التوافقي، الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال".
وتابع "أقول أدعوهم لأن يناقشوا كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتوصل من ثم إلى وضع معالم خارطة طريق مهمتها المساعدة على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جو من التوافق والسكينة والانسجام".
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