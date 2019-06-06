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القاهرة — سبوتنيك. وقال العميد سريع في بيان مقتضب على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، إن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار مقاتلة نوع إم كيو 9 في أجواء محافظة الحديدة بعد خرقها لاتفاق السويد".
© REUTERS / Fawaz Salman
وكشف عن "تطوير مستمر للدفاعات الجوية حتى حماية كافة الأجواء اليمنية وتحقيق كامل السيادة".
وكان المركز الإعلامي التابع لـ"أنصار الله" أشار اليوم إلى أن التابعة كانت في مهام استطلاعية، لكن قوات "أنصار الله" تمكنت من إيقافها.
وتابع "مقاتلو أنصار الله تمكنوا من إسقاط طائرة استطلاع قبالة السديس في قطاع نجران".
ولم يذكر المركز التابع لأنصار الله، كيف تمت، وما نوع الطائرة التي تم إسقاطها، وهل هي طائرة من دون طيار أم مأهولة بطيار.
كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء تعلن إسقاط مقاتلة من دون طيار للتحالف نوع "إم كيو 9" في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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