دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إصدار كروم 75 على أندرويد سيقترح لك الآن كلمات مرور قوية

تعمل شركة قوقل ببطء على توفير الإصدار الثابت والكامل من متصفّحها قوقل كروم 75، وذلك لجميع المستخدمين على كل من الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، حيث يأتي هذا الإصدار بميزات متنوعة لكل نظام أساسي، بدءًا من أدوات إدارة كلمة المرور التي كان إصدار أندرويد يفتقر إليها بشدة، حيث الآن وعندما تنشئ حسابًا جديدًا على جهازك الأندرويد، سيعرض الشريط الرمادي أعلى لوحة المفاتيح زرًا يقول “اقتراح كلمة مرور قوية”.

كما وسيُظهر الشريط الرمادي الآن إشعارًا رئيسيًا عند النقر فوق مربع نص تسجيل الدخول، ومعه سيتم سرد كلمات المرور الخاصة بك، إلى جانب خيار “إدارة كلمات المرور”، بالإضافة إلى ذلك، قد تجد قريبًا أنه من السهل التمرير خلال القوائم الطويلة من الصور والنصوص، وذلك بعد دعم المتصفّح ميزة “Scroll Snap Stop”، التي بدورها وفّرت للمطورين طريقة لتعيين المواضع المفاجئة داخل الصفحة، بالتالي فإن الانتقال لأسفل بسرعة سينقلك فقط إلى الصورة التالية بدلاً من أسفلها.

بالنسبة إلى نظام iOS، فقد أزالت قوقل قدرة كروم على فتح التطبيقات الأصلية تلقائيًا عند النقر على روابط داخل وضع التصفح المتخفي، أما بالنسبة لأنظمة ويندوز وماك ولينكس، فقد قدّم المتصفّح وضع قراءة مخفي يمكنك تشغيله من خلال الانتقال الى العلامة chrome: // flags / # enable-reader-mode، وبعد التمكين، ستجد “صفحة الاستخلاص” كخيار في القائمة المنسدلة في كروم، وهنا ما عليك سوى النقر فوق هذا العنصر لطرد أي عنصر غير مرغوب فيه في الصفحة.

أخيرًا، وفّر هذا الإصدار قائمة طويلة من الإصلاحات والتحسينات العامة، بما في ذلك تصحيح الأمان “42” لإصدار كروم من على سطح المكتب.

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