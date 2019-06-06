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شرطة دبى تعلن مصرع 15 شخصاً على متن حافلة سياحية فى حادث بمنطقة الراشدية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شرطة دبي مصرع 15 شخصاً إثر حادث تحت أحد جسور منطقة الراشدية.

وقالت شرطة دبي عبر تويتر " في تمام الساعة 5:40 من مساء اليوم، وقع حادث مروري بليغ لحافلة "مواصلات" على متنها 31 راكبا،بشارع الشيخ محمد بن زايد وتحديدا (مخرج الراشدية) الى محطة المترو نتج عنه وفاة 15 راكبا من جنسيات مختلفة وإصابة 5 أشخاص آخرون بإصابات بالغة".

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واصطدمت الحافلة السياحية بلوحة إرشادية على المخرج، وتم نقل الجثث والمصابين إلى الجهات المختصة، ولا يزال التحقيق جار عن سبب وقوع الحادث المؤسف.

 

 

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