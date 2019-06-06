شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالى السودانى يجدد دعوته للتفاوض مع قوى المعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الدعوة للتفاوض مع قوى المعارضة وصولا لتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني. وقال البرهان - فى بيان صدر عن المجلس العسكرى اليوم الخميس "نمد أيدينا البيضاء للتفاوض لاستكمال تأسيس السلطة الشرعية"، مضيفا "ندعو الجميع للمرور فوق أخطاء ومرارات الماضى وصولا لأهداف الثورة".

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