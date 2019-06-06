مصرع 17 شخصا إثر تعرض حافلة عُمانية لحادث سير بدبي

دبي / الخليج 365

لقي 17 شخصا مصرعهم، الخميس، في حادث سير تعرضت له حافلة نقل ركاب عمانية، في دبي بالإمارات.

وقالت شركة النقل الوطنية العمانية (حكومية) عبر "تويتر"، إن إحدى حافلاتها المتجهة إلى دبي، تعرضت لحادث مؤسف في إمارة دبي مساء الخميس.

وأسفر الحادث عن وفاة 17 بينهم امرأة مجهولة، وإصابة آخرين بإصابات حرجة، بجانب إصابة متوسطة تعرض لها السائق (عماني الجنسية) وفق شرطة دبي.

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وأوضحت الشرطة عبر "تويتر"، أن الحادث نتج عن اصطدام الحافلة بلوحة إرشادية، فيما تم نقل الجثث والمصابين إلى الجهات المختصة، ولا يزال التحقيق جاريا.

وذكر التلفزيون العماني، أن بين الضحايا عمانيين اثنين، والباقون من جنسيات آسيوية وأوروبية (لم يحددها).

وعلى خلفية الحادث، أعلنت شركة النقل العمانية، تعليق جميع الرحلات على خط مسقط ـ دبي والعكس، اعتبار من الخميس وحتى إشعار آخر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.