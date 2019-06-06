عباس يعزي نظيره الإسرائيلي بوفاة زوجته

رام الله / أيسر العيس / الخليج 365

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، معزيا بوفاة زوجته، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأعرب عباس خلال اتصال هاتفي، عن تعازيه لريفلين، "راجيا العلي القدير أن يلهمه وعائلة الراحلة، جميل الصبر وحسن العزاء".

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وشكر ريفلين، عباس على اتصاله، وقدم له التهاني بمناسبة عيد الفطر.

ومطلع يونيو/ حزيران 2018، تلقى عباس اتصالا من ريفلين، هنأه فيه بحلول شهر رمضان، وبتماثله للشفاء، إثر إصابة الأول بالتهاب رئوي حاد، مكث على إثره عدة أيام لتلقي العلاج.

ومنذ نهاية أبريل/ نيسان من العام الماضي، توقفت اللقاءات الرسمية بين الجانبين، إثر توقف المفاوضات السياسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.