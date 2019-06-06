توقعات #الطقس غدا.. #سحب_رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إنَّ الفرصة ما تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، غدًا الجمعة.

وأشار هيئة الأرصاد، في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنَّ الطقس سيبقى من حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة .

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أنَّ حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

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أمَّا الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية من جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل مناطق «الدمام– الأحساء– حفر الباطن» أعلى درجة حرارة تصل إلى 45 درجة، فيما تكون أدنى درجة حرارة من نصيب «أبها» بـ17 درجة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة (تسميات)، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة على عِدَّة مناطق بالمملكة، من اليوم وحتى صباح غدٍ الجمعة.

وكتب الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقع اليوم الخميس إلى صباح الجمعة- إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وصولًا للأردن وفلسطين وسوريا وغرب العراق وجنوب الجزيرة العربية».